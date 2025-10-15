Bărbat agresat în apropierea unui local din Agăș. Tânăr de 20 de ani reținut

Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Brusturoasa au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost agresat fizic în apropierea unui local din comuna Agăș.

Din cercetările efectuate, a reieșit că, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, un tânăr de 20 de ani, din comuna Brusturoasa, ar fi agresat un bărbat de 32 de ani, din comuna Agăș, care a necesitat îngrijiri medicale.

În urma probatoriului administrat, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.