Balul Bobocilor Sanity 2025, o noapte magică de Halloween plină de culoare, emoție și creativitate

Tradiția continuă! Balul Bobocilor Sanity 2025 a transformat seara de 24 octombrie într-un spectacol fascinant al imaginației și al bucuriei, desfășurat la Sanity Academy, sub tema Halloween. Evenimentul a reunit peste 180 de participanți – elevi, profesori și invitați speciali din Bacău, Onești și Comănești, în prezența presei locale.

Invitații speciali a evenimentului: reprezentanți ai presei DCTV, sponsorul principal, Bogdan Marin, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Vicepreședintele Uniunii Armenilor, Agop Armand și Valentina CC au făcut parte din juriul evenimnetului ce au avut o misiune dificilă, deoarece fiecare participant a impresionat prin originalitate și implicare.

Magia Halloween-ului la Sanity

Petrecerea de Halloween a oferit un prilej de exprimare liberă și creativă pentru tinerii boboci, care au adus la viață personaje din filme, legende și fantezii. Costume spectaculoase, machiaje impresionante și momente artistice pline de originalitate au făcut ca seara să fie una memorabilă.

Într-un decor special amenajat de organizatori și voluntari, elevii au participat la trei probe tematice:

– Defilare în ținută de Halloween, unde fiecare boboc și-a prezentat personajul;

– Proba de talent, în care creativitatea și expresivitatea au fost în prim-plan;

– Mystery Box, o provocare amuzantă cu „suprize” tematice de Halloween (identificarea unor organe de animale legați la ochi).

Premii, sponsori și momente de neuitat

Niciun participant nu a plecat acasă cu mâna goală. Pe lângă titlurile de Miss și Mister Halloween Sanity, toți concurenții au primit premii oferite de sponsorii evenimentului. Sponsorul principal, Bogdan Marin, pe langă sponsorizarea balului și a concurenților a oferit premii în bani pentru cele mai reușite 17 costume de Halloween, iar în sală s-au organizat tombole și surprize pentru spectatori.

Atmosfera a fost animată de DJ Cosmin și de interpretele Cojan Raluca, Cojocaru Andreea și Pal Antonela, iar la darabană Ionuț Dinu. Evenimentul a fost moderat cu energie și carismă de eleva Tamaș Claudia.

Balul a fost imortalizat de Bocancea Cristi, Marius Fundulea și echipa DCTV.

Câștigătorii serii Haloween

• Miss Sanity: Dediu Denisa

• Mister Sanity: Antoche Alexandru

• Miss Popularitate: Cotfas Marisa

• Mister Popularitate: Stroiescu Dan

„Balul Bobocilor este promisiunea noastră către elevii noi – aceea de a le oferi nu doar educație profesională, ci și experiențe care îi formează ca oameni. Este un moment de bucurie, de cunoaștere și de conectare între generații. În afara programului educațional, astfel de evenimente creează o comunitate unită și implicată. Ne dorim ca această tradiție să continue, pentru că face parte din identitatea Sanity – un loc unde învățăm, creștem și ne bucurăm împreună.” Lăcrămioara Mocanu, președinte Sanity

„Organizarea Balului Bobocilor Sanity 2025 a fost o provocare, dar și o mare bucurie. Am lucrat intens, cu repetiții și planificări minuțioase, iar rezultatul a depășit așteptările. Mulțumim tuturor colegilor, voluntarilor și sponsorilor – peste 30 la număr – pentru implicare și sprijin. Bobocii noștri au fost artiștii serii, demonstrând talent, curaj și creativitate. A fost o seară de neuitat, plină de emoție, prietenie și inspirație. Abia așteptăm Balul de absolvire”, au declarat organizatorii.

Despre Balul Bobocilor și spiritul Halloween-ului

Halloween-ul, sărbătoarea costumelor și a imaginației, simbolizează curajul de a te juca cu identități diferite și de a transforma frica în zâmbet. La Sanity, Halloween-ul a fost reinterpretat într-un mod educativ și artistic – o seară în care creativitatea s-a împletit cu spiritul de echipă, iar emoțiile au fost la cote maxime.

Organizatori: prof. Matei Alina, Baciu Luiza, Toma Alexandra, Botă Luana și Chifoi Daniela, alături de voluntarii Sanity (anul II – AMG).

