– consilierul județean PSD, Dumitru Brăneanu, propune ca unele străzi să poarte numele unor militari sau politicieni care au jucat un rol important în istoria României Dumitru Brăneanu, membru fondator al Asociației culturale „Octavian Voicu”, redactor la Revista „Plumb”, scriitor și politician, dorește ca măcar două-trei străzi din municipiul Bacău să poarte numele unor militari sau politicieni care au jucat un rol important în istoria României. În calitate de consilier județean PSD, el le-a amintit colegilor că în 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire și că Bacăul ar trebui să se pregătească așa cum se cuvine. Între altele, ar fi necesar ca unele străzi, cum sunt Constanței, pe care se află Cimitirul Eroilor, sau Tolstoi, să fie redenumite, ceea ce nu ar presupune un mare efort din partea autorităților. „Vreau să vă amintesc că aici, în Bacău, a fost comandamentul Armatei Române, care a coordonat toate bătăliile de la Mărăști, Mărășești, Oituz, Cireșoaia… Din păcate, în municipiul Bacău nu există nicio stradă care să se cheme mareșal Averescu, mareșal Prezan, general Berthelot, niciuna care să se cheme I. C. Brătianu, care era prim-ministru în acea vreme, niciuna care să se cheme general Eremia Grigorescu”, a explicat Dumitru Brăneanu. El a propus consilierilor județeni ca, la început de an, să fie demarată o dezbatere publică pe această temă, atât în CJ Bacău, cât și în Consiliul Local, și i-a invitat să vină cu propuneri. 8 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.