Un număr de 20 de judeţe intră marţi seară sub Cod galben de ninsori abundente şi viscol iar în restul regiunilor se vor semnala precipitaţii şi intensificări ale vântului până joi după-amiază, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM). O informare meteo, valabilă pentru intervalul 13 februarie, ora 20:00 – 15 februarie, ora 15:00, vizează precipitaţii care se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde toată ţara. În sudul şi în estul teritoriului se vor cumula local 15 – 20 l/mp şi pe spaţii restrânse, în special la deal şi la munte, peste 25 – 30 l/mp. În Dobrogea va ploua, în Câmpia Română vor predomina ploile, în Câmpia de Vest se vor semnala precipitaţii mixte, iar în restul ţării vor fi mai ales ninsori. În intervalul de referinţă se va depune strat de zăpadă, local consistent în zonele montane şi submontane, iar în a doua parte a intervalului şi în Moldova. Începând din seara zilei de miercuri, 14 februarie, precipitaţiile vor fi în restrângere către est-nord-est, iar vântul se va intensifica temporar în majoritatea regiunilor. Vor fi perioade de timp cu rafale de 45 – 55 km/h în sud, în centru şi în est, iar la munte peste 70 – 80 km/h, astfel că ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea scăzută. În plus, vor fi condiţii pentru depuneri de polei sau gheţuş. Pe de altă parte, pentru intervalul 13 februarie, ora 22:00 – 14 februarie, ora 11:00, a fost emis un Cod galben de vreme rea pentru judeţele Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Braşov, Vâlcea, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Caraş-Severin. Astfel, în cursul nopţii de marţi spre miercuri şi în prima parte a zilei de miercuri (13-14 februarie) în Munţii Banatului, în Carpaţii Meridionali, apoi şi în cei de Curbură, precum şi în zona deluroasă din Banat, Oltenia şi Muntenia vor fi ninsori însemnate cantitativ şi se va depune strat de zăpadă consistent. Vântul va prezenta intensificări temporare, cu viteze în general de 50 – 55 km/h, iar la altitudini de peste 1.500 de metri cu rafale de peste 80 km/h, astfel că vor fi intervale cu ninsoare viscolită şi vizibilitate redusă. Pentru intervalul 14 februarie, ora 11:00 – 15 februarie, ora 11:00, un alt Cod galben vizează ninsori şi viscol în judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Buzău, Harghita, Covasna, Braşov, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova. În intervalul menţionat, se vor semnala ninsori temporar însemnate cantitativ (în general 20 – 25 l/mp) cu depunere de strat de zăpadă consistent în estul Carpaţilor Meridionali, în Carpaţii Orientali, în cea mai mare parte a Moldovei şi local în nordul Munteniei. Vântul va prezenta intensificări temporare, cu viteze în general de 45 – 50 km/h, iar la altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpaţii de Curbură, cu rafale de peste 70 km/h, astfel că vor fi intervale cu ninsoare viscolită şi vizibilitate redusă. ANM precizează că, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza avertizările şi informarea emise marţi. AGREPRES

