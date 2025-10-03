Bacăul se stinge încet: natalitatea scade, mortalitatea rămâne ridicată

Județul Bacău își continuă declinul demografic: se nasc tot mai puțini copii, în timp ce numărul deceselor rămâne dublu. Sporul natural rămâne negativ, iar numărul căsătoriilor scade vizibil, semn al fragilității sociale. Datele confirmă că trendul ultimilor ani nu doar persistă, ci se adâncește.

Statisticile oficiale arată o realitate rece, dar greu de ignorat: populația scade, familiile sunt mai puține, iar viitorul devine tot mai nesigur.

De la începutul anului și până la sfârșitul lui iulie s-au născut 2.476 de copii, cu aproape 200 mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, 4.728 de oameni au murit, cifră aproape dublă față de numărul nou-născuților. Rezultatul? Un spor natural negativ de peste -2.200 persoane, ceea ce înseamnă că județul pierde, lună de lună, echivalentul unei comune întregi.

Pe lângă scăderea natalității, și viața de familie dă semne de fragilitate. Numărul căsătoriilor a scăzut vizibil: 1.309 în 2025, față de 1.610 anul trecut. Totuși, divorțurile nu lipsesc din peisaj, chiar dacă au fost mai puține decât în 2024 – 353 de cupluri și-au spus adio.

Un alt semnal de alarmă vine din zona sănătății: mortalitatea infantilă. În primele șapte luni din 2025, 18 bebeluși nu au supraviețuit primului an de viață, mai mulți decât în aceeași perioadă din 2024.

Un trend care se adâncește

Dacă privim în urmă, tabloul devine și mai sumbru. În 2022, rata natalității era de 8,2‰, iar în 2024 scăzuse deja la 6,2‰. În același timp, mortalitatea s-a menținut în jurul valorii de 11,4‰, mult peste media nașterilor. Rezultatul a fost mereu același: un spor natural negativ, de la -4,5‰ în 2022, la -5,2‰ în 2024.

Nici căsătoriile nu mai au forța de altădată: de la 5,4‰ în 2022, au ajuns la 4,3‰ în 2024, iar primele luni din 2025 arată o continuare a prăbușirii.

Datele arată clar: județul Bacău îmbătrânește și se micșorează. Tot mai puțini copii, tot mai multe înmormântări și tot mai puține familii noi. Este un drum început cu câțiva ani în urmă și care, din păcate, nu dă semne de oprire.