Bacăul se pregătește pentru celebrarea Zilei Armatei României – 25 octombrie 2025

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, municipiul Bacău va marca Ziua Armatei României printr-o serie de evenimente solemne organizate de autoritățile locale și instituțiile militare, dedicate cinstirii eroilor care au apărat independența și integritatea țării.

De la ora 11:00, la Monumentul Eroilor din Cimitirul Central Bacău, va avea loc o ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane și jerbe de flori, în prezența oficialităților și a reprezentanților instituțiilor din garnizoană.

⛔️ Pe durata evenimentului, în intervalul 11:00–12:30, traficul rutier va fi restricționat pe Calea Mărășești, între intersecția cu strada Erou Ciprian Pintea (zona Spitalului Județean Bacău) și intersecția cu strada Pictor Andreescu (Biserica Sf. Gheorghe).

🔥 Seara, între 18:45 și 20:00, băcăuanii sunt invitați să asiste la ceremonia militară de retragere cu torțe, desfășurată pe un singur sens de circulație, pe traseul:

str. Nicolae Bălcescu (Parcul Trandafirilor) – Piața Tricolorului (Palatul Administrativ) – Calea Mărășești (Tic-Tac) – Pasarela Letea – Biserica Sf. Dumitru (Narcisa).

🚌 În contextul acestor restricții, traficul autobuzelor va fi deviat, iar stațiile de la Orizont, Piața Sud și Tic-Tac (retur) nu vor fi funcționale între 10:30 și 13:00.

Pasagerii care circulă dinspre centru spre Tic-Tac vor coborî la Colegiul Pedagogic, autobuzul urmând traseul alternativ spre Poliție – strada Garofiței – Pasarela Narcisa. Cei care vin dinspre Narcisa vor coborî pasarela, vor vira dreapta spre strada Milcov – Stadionului, ieșind la Tic-Tac, la stația de drept.

Evenimentele dedicate Zilei Armatei României se desfășoară sub semnul recunoștinței și respectului față de militarii care, de-a lungul istoriei, au apărat libertatea și demnitatea națională.

În zilele premergătoare sărbătorii, reprezentanții Bazei 95 Aeriană au fost prezenți alături de elevii din județul Bacău, Iași și Piatra Neamț, în cadrul campaniei „Ziua Armatei României în școli”, desfășurată între 17 și 23 octombrie. Activitățile, aflate la cea de-a XIII-a ediție, au fost organizate de Biroul de Informare – Recrutare al Centrului Militar Județean Bacău și au avut ca scop promovarea valorilor militare și a carierei în armată.

Tinerii au ascultat povești despre viața de militar, au descoperit tehnica și uniformele forțelor armate, iar cei mai curioși au aflat chiar cum pot urma cursurile Academiei Tehnice Militare, ale Școlilor Militare de Maiștri Militari și Subofițeri sau ale Colegilor Naționale Militare. Reprezentanții Batalionului 631 Tancuri „Oituz” au completat activitățile cu prezentări despre tradiția unității și despre semnificația zilei de 25 octombrie, ziua în care România își cinstește armata.