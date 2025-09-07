Bacăul redevine, timp de trei zile, capitala culturii armenești

Bacăul va găzdui, între 12 și 14 septembrie 2025, cea de-a IX-a ediție a Festivalului de teatru și film „Hayastan”, organizat de Uniunea Armenilor din România – Sucursala Bacău. Evenimentul, devenit deja o tradiție, aduce în prim-plan literatura, teatrul, muzica și obiceiurile comunității armene, transformând orașul într-un veritabil spațiu al dialogului intercultural.

Festivalul debutează vineri, 12 septembrie, cu deschiderea Cafenelei Culturale „La Armeni”, unde scriitorul Gheorghe Florescu își va lansa volumul Confesiunile unui cafegiu. Programul va continua cu un recital de muzică și poezie susținut de Ozana Kalmuski-Zarea, Denisa Mikesz, Florin Kevorkian și Cristina Selena. Seara, la Teatrul Municipal Bacovia, publicul va putea participa la lansarea volumului Elogiu alor mei de Varujan Vosganian, urmată de spectacolul-lectură 1+1 de Eric Bogosian, în regia lui Florin Kevorkian.

Ziua de sâmbătă, 13 septembrie, propune un program divers. Cei mici sunt așteptați la spectacolul Capra cu trei iezi de Ion Creangă, iar după-amiază, sediul Uniunii Armenilor va găzdui o masă rotundă pe tema „Literatura armeană din diaspora de-a lungul generațiilor”, cu participarea scriitorilor Tatev Chakhian, Svetlana Cârstean și Arsen Arzumanyan. Seara, la Teatrul Bacovia, regizoarea Armine Vosganian va prezenta spectacolul Visul unei nopți de Vamă.

Duminică, 14 septembrie, copiii și familiile sunt invitați la spectacolul-lectură cu păpuși Basme armenești de la Moș Suren, inspirat din poveștile lui Suren Muradyan. În aceeași zi, Florin Kevorkian revine în fața publicului cu Oamenii cavernelor de William Saroyan, iar festivalul se va încheia cu proiecția filmului Monsieur Aznavour, regizat de Mehdi Idir și Grand Corps.

1 de 4

O punte între culturi

„Hayastan” nu este doar un festival artistic, ci și o celebrare a identității armene și a deschiderii către universalitate. Prin teatru, literatură și film, evenimentul aduce în atenția publicului frumusețea unei culturi cu rădăcini puternice, dar mereu conectată la modernitate.

Pe durata celor trei zile, Bacăul va respira un aer cosmopolit, dovedind că diversitatea culturală nu separă, ci îmbogățește.

📌 Știați că? În limba armeană, „Hayastan” (Հայաստան) înseamnă „Țara armenilor”. Denumirea provine din „Hay” – etnonimul prin care armenii se autodefinesc – și sufixul „-stan”, de origine persană, care înseamnă „țară” sau „pământ”. Numele este legat de figura legendarului strămoș Hayk, considerat întemeietorul poporului armean.