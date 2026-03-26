Bacăul, pe harta excelenței în asistența socială

Județul Bacău s-a remarcat la ediția a XII-a a Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială, printr-un număr important de finaliști care confirmă implicarea și profesionalismul specialiștilor din domeniu.

Printre aceștia se numără Diana Mihaela Dragomirescu (DGASPC Bacău), Alina-Elena Hârbu (Penitenciarul Târgu Ocna), Mădălina Bucur (Fundația de Sprijin Comunitar) și Alina-Loredana Postăvariu (Asociația Sf. Voievod Ștefan cel Mare Hârja), nominalizate la categorii esențiale ale asistenței sociale. Premiul pentru domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate a fost câștigat de Alina-Elena Hârbu, reprezentantă a Penitenciarului Târgu Ocna, care a declarat:

„Transmit colegilor asistenți sociali să își desfășoare activitatea cu profesionalism și cu dedicare. Să creadă în ceea ce fac, pentru că astfel pot pbține satisfacții și rezultate bune în toate domeniile de activitate, atât în munca de zi cu zi, cât și la astfel de evenimente.

Ca asistent social ce lucrează într-un penitenciar, cum este Centrul Educativ Târgu Ocna unde lucrez eu, trebuie să combin fermitatea și rigorile sistemului cu empatia și cu sprijinul fără prejudecăți în munca pe care o desfășori cu minorii și cu tinerii custodiați, cu care, de-a lungul timpului am dezvoltat o legătură frumoasă.

Această muncă nu este una individuală, ci este una în echipă, iar pe această cale țin să le mulțumesc colegilor pentru susținere și pentru colaborare. Mă simt onorată de premiu dar și de toată susținerea de care am avut parte, din partea colegilor, din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor, a prietenilor și a familiei. Mulțumesc!”

Un moment aparte l-a reprezentat categoria „Personalitatea anului care a susținut și promovat asistența socială”, unde, pentru prima dată, a fost nominalizat un jurnalist și asistent medical din județul Bacău. Valentina Stan, asistent medical la Spitalul Județean de Urgență Bacău și reporter DC TV Bacău, a fost apreciată pentru implicarea sa în promovarea asistenței sociale și a cauzelor comunitare care s-au desfășurat în anul 2025.

Gala a fost prezentată de Andreea Marin și a avut loc la Ateneul Român din București, într-un cadru elegant dedicat recunoașterii excelenței în domeniul social.

Prezența acestor finaliști confirmă rolul activ al Bacăului în susținerea comunităților vulnerabile și în promovarea valorilor solidarității și empatiei.