Bacăul găzduiește Olimpiada Națională de Mecanică, cu participarea a 86 de elevi din 31 de județe

În perioada 7–10 aprilie 2026, municipiul Bacău găzduiește Olimpiada Națională de Mecanică, competiție dedicată elevilor pasionați de domeniul tehnic și ingineresc, care au obținut rezultate remarcabile la etapele județene.

Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. La ediția din acest an participă 86 de elevi, reprezentând 46 de colegii și licee tehnice din 31 de județe ale țării.

Deschiderea oficială a olimpiadei este programată pentru 7 aprilie, la ora 16:30, în Aula corpului D a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Pe parcursul competiției, elevii vor susține o probă teoretică și una practică, menite să le testeze cunoștințele și abilitățile tehnice.

Festivitatea de premiere va avea loc pe 9 aprilie 2026, când cei mai bine clasați participanți vor fi recompensați pentru performanțele obținute.

Organizatorii subliniază că olimpiada reprezintă nu doar o competiție, ci și o oportunitate pentru elevii talentați de a-și dezvolta aptitudinile și de a face schimb de experiență cu alți tineri pasionați de domeniul tehnic.