Băcăuanul Ciprian Babușanu a obținut un premiu important la un concurs internațional de fotografie, Silver Award

În general fotografii profesioniști participă la fel de fel de concursuri de gen. Cunoscutul fotograf băcăuan Ciprian Babușanu nu face excepție și de ani buni își înscrie „lucrările” la mai multe concursuri, majoritatea online.

Iar de curând a reușit să își treacă în cont un nou succes, una din fotografiile lui fiind recompensată cu un titlu de Silver Awards.

Este vorba de concursul WPE Awards International Photography, un eveniment ce are loc de două ori pe an și la care participă peste 13.500 de fotografi din 177 de țări.

Ciprian a înscris în competiție o fotografie realizată în Cheile Bicazului, o fotografie after wedding, protagoniști fiind Cătălina și Cristi Sava de la Adamas Bacău.

De altfel, cu fotografia respectivă Ciprian a mai participat în întreceri și pe alte platforme online, iar pe platforma românească fotografi-cameramani.ro, materialul său a fost votat ca fotografia zilei, fotografia săptămânii și fotografia lunii. Pe fotografi-cameramani.ro, Ciprian Babușanu a adunat până în prezent 13 premii. Dar în total, are și mai multe. Și naționale și internaționale.

Iar pasiunea pentru fotografie îl face pe Ciprian să dezvolte și mai mult combinația dintre tehnici, tehnologie și viziune, cu care reușește de fiecare dată nu doar să obțină premii ci și să-i bucure pe cei care apelează la serviciile sale.