Băcăuanul care a urcat România pe podiumul mondial la skandenberg

În sala de sport din Albena, Bulgaria, unde s-au adunat peste 1.700 de sportivi din 57 de țări, emoția și tensiunea s-au simțit până în ultimele bătăi de inimă ale celor aflați pe podium. Printre ei, un tânăr de doar 20 de ani din Bacău a reușit să scrie o pagină de poveste: sergent-major Tarnovietchi Bogdan, jandarm în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare”, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Skandenberg, categoria tineret 110 kg, brațul drept.

Pentru mulți, el este un nume nou pe scena internațională. Pentru cei apropiați însă, Bogdan este întruchiparea disciplinei și a pasiunii duse până la capăt. „Această medalie este mai mult decât o recunoaștere a efortului depus, este o motivație pentru a merge mai departe”, spune cu modestie tânărul jandarm. Zâmbește scurt, apoi adaugă că uniforma și sportul merg mână în mână: „Cred că disciplina și determinarea dobândite în sistemul militar m-au ajutat să mă concentrez și să dau tot ce am mai bun pe teren.”

Drumul până aici nu a fost deloc ușor. Pasiunea pentru skandenberg l-a însoțit din copilărie, dar abia în urmă cu doi ani a început antrenamentele serioase, sub îndrumarea antrenorului Andrei Chipreanov, la clubul Bucovina Skandenberg.

Rezultatele au venit repede: în acest an a devenit dublu campion național la categoria sa, la ambele brațe, și a cucerit o medalie de bronz la Campionatul European. Performanțele l-au propulsat în lotul național, unde a avut ocazia să-și măsoare forțele cu cei mai buni sportivi ai lumii.

Dincolo de medalii și diplome, există însă ore nesfârșite de antrenamente, renunțări și o motivație de fier. „Este un băiat care muncește enorm și nu se plânge niciodată. Știe ce vrea și merge până la capăt”, spune antrenorul său.

Și colegii din uniformă privesc cu mândrie la parcursul său. Colonelul Bârnat Eusebiu, inspectorul șef al Jandarmeriei Bacău, subliniază că succesul lui Bogdan depășește granițele sportului: „Performanțele sale reprezintă un exemplu de profesionalism și determinare pentru toți colegii noștri și pentru tinerii care aspiră să îmbine cariera militară cu pasiunea pentru sport.”

Astăzi, sergent-major Tarnovietchi Bogdan nu este doar un tânăr cu o medalie de bronz la gât. Este imaginea unei generații care demonstrează că excelența nu se câștigă doar pe teren sau doar în carieră, ci prin echilibrul dintre cele două. Povestea lui este dovada că atunci când pasiunea se întâlnește cu disciplina, se nasc campioni.