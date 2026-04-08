Băcăuanii, invitați la Slujba de Înviere pe esplanada Catedralei „Înălțarea Domnului”; circulație restricționată în zona centrală

Comunitatea băcăuană este invitată să întâmpine Sfintele Paști în rugăciune și comuniune, în cadrul Slujbei de Înviere organizate de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în parteneriat cu Municipiul Bacău.

Ceremonia religioasă va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 11 aprilie 2026, începând cu ora 23:30, pe esplanada Catedrala „Înălțarea Domnului” din Bacău, urmând să se desfășoare până la 01:30. În această noapte de mare însemnătate pentru creștinii ortodocși, credincioșii sunt așteptați să trăiască bucuria Învierii Domnului prin rugăciune comună, împărtășirea luminii sfinte și comuniune sufletească.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, Poliția Locală a Municipiului Bacău și Poliția Municipiului Bacău – Biroul Rutier vor institui restricții de circulație sâmbătă, 11 aprilie, în intervalul 22:30 – 01:30, în zona centrală a orașului.

Restricțiile vor viza următoarele artere:

Bulevardul Unirii , pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău și sensul giratoriu de la Statuia lui Ștefan cel Mare din Bacău ;

; restricții pe strada Oituz , de la sensul giratoriu cu strada Energiei , precum și pe strada Mihail Kogălniceanu , până la statuia lui Ștefan cel Mare;

spre , cu redirecționare pe ; restricții pe strada Războieni, între intersecțiile cu strada Nicolae Titulescu și strada Mihail Kogălniceanu, precum și pe sensul de mers dintre Bulevardul I.S. Sturza și strada Nicolae Titulescu.

În zona de sud a municipiului, vor fi aplicate următoarele măsuri:

circulație pe un singur sens pe strada Alexei Tolstoi , dinspre intersecția cu strada Bucegi către Calea Dr. Alexandru Șafran ;

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să utilizeze rute alternative și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, pentru a evita blocajele și pentru a permite desfășurarea în siguranță a manifestărilor religioase.

Slujba de Înviere este unul dintre cele mai importante momente spirituale ale anului pentru credincioșii ortodocși, iar organizatorii îi invită pe băcăuani să participe într-un spirit de liniște, solidaritate și credință.