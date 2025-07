Băcăuani cu care ne mândrim: Maria Șalaru, mărturisiri la ceas aniversar

De-a lungul carierei, îndrăgita artistă băcăuancă Maria Șalaru a lansat zeci de materiale discografice și a pregătit și a lansat foarte mulți copii, și nu numai, în lumea minunată a folclorului românesc. Așa și-a căpătat renumele de „Băcăuanca spic de grîu”, „Mama cântecului Băcăuan” sau „mama de cântec”, cum o alintă mai nou actualii săi elevi.

La început de iulie, Maria Șalaru strălucește din nou. Și asta pentru că sâmbătă, 5 iulie, împlinește o frumoasă vârstă, care nu se spune, și tot acum lansează două noi cântece. Așa că am considerat că este un moment prielnic să-i mai punem câteva întrebări îndrăgitei artiste băcăuance.

-Bine ați revenit în paginile „Deșteptarea” și… La Mulți Ani!

-Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu mare drag. În primul rând doresc să-i salut cu respect pe toți care fac parte din colectivul redacțional al ziarului „Deșteptarea” și să mulțumesc doamnei Laudeta Sechelariu pentru toți acești ani în care, cu toții, mi-ați urmărit și ați promovat activitățile si evenimentele din viața și cariera mea. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor urmăritorilor mei de pe social-media, abonaților canalului meu de YouTube, pentru aprecieri, comentarii si distribuiri. Sunt pe-acolo câteva zeci de mii, mulți chiar foarte activi.

Ce să mai zic? Deja am spus în numeroasele articole, interviuri, podcasturi pe care le-ați realizat cu mine… La cei șaizeci și (treaba mea) de ani, pot să spun că sunt o femeie împlinită, nu chiar pe cât mi-am dorit eu, dar, să nu mânii pe Dumnezeu. În mare parte mi-am atins visele cu care am pornit în viață. A fost destul de tumultuos drumul acesta, căci mi-am luat singură soarta în mâini pe când aveam doar 15 ani, dar pentru a povesti tot acest parcurs, ar trebui sa scriu un roman foileton. Mă voi rezuma la a spune câte ceva despre prezent, nici el lipsit de peripeții… Am avut si încă mai am multe „ispite”( cum spunea duhovnicul meu..).

Nu aș putea să spun însă ce miracole s-au petrecut în viața mea, despre care, cum am spus, nu aș vrea să destăinui prea multe, pentru că sunt adevăruri foarte dureroase pentru oricine le-ar asculta, iar eu nu vreau să întristez ci să bucur pe cei care mă apreciază, pe cei care chiar mă iubesc cu adevărat și nu puțini sunt acestia…

Știu doar că fiecare moment neplăcut din viața mea s-a transformat mai devreme sau mai târziu într-un succes, într-o realizare. Peste fiecare obstacol apărut, am făcut un salt înainte care m-a propulsat acolo unde mi-am dorit să ajung. Toate acestea datorită harului primit de la Dumnezeu, acela de a-mi exprima prin glas, prin cântecele compuse de mine, toate trăirile mele, în care se regăsesc și alți oameni, datorită, poate, și infinitei mele răbdări…

-De foarte mulți ani predați și canto popular.

-Mai exact de 23 de ani, și încă mai predau la Școala Populară de Arte și Meserii „Ion Ghelu Destelnica” din Bacău ,am în continuare foarte mulți elevi, organizez festivaluri și concursuri, filmări și emisiuni de televiziune cu ansamblul „Spic de grâu” din comuna Orbeni, într-o strânsă si frumoasă colaborare cu domnul Primar Costel Popa si comunitatea orbeană, majoritatea activităților având loc în sala Centrului pentru Tineret din Orbeni. Deoarece școală noastră nu are un spațiu potrivit pentru evenimente de anvergură, împreună cu elevii clasei mele de canto beneficiem de înțelegerea și generozitatea acestui domn, de un mare caracter si omenie.

-Ce ne puteți spune despre Maria Șalaru? Despre pasiunile și creațiile ei.

-Aseară vorbind cu un prieten, m-a întrebat dacă eu cânt și alte genuri de muzică și din alte zone folclorice. Sigur că, pe lângă muzica populară, respectiv cântece din folclorul moldovenesc, cânt si muzică religioasă. Ba chiar și compun pricesne. Cânt romanțe, îmi place să ascult muzică de operă, mari compozitori români și internaționali. Printre preferatele mele, opere muzicale cu care ma delectez sunt ”Peer Gynt” de Edvard Grieg, Carmina Burana lui Carl Orff și o ascult cu plăcere pe Montserrat Caballé – „Mio babbino caro” de Pucini. Mai demult chiar am cochetat cu muzica ușoară și interpretam cântecele lui Dan Spătaru, Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Angela Similea, Gabi Dorobanțu. Îi ador pe aceștia si pe mulți dintre adevărații artiști, după ale căror cântece dansam în discoteci când eram tânără. Desigur, iubesc si acum muzica ușoară internațională, mai cu seamă ABBA – The Winner Takes It All, Boney M – Rivers of Babylon, dar ascult cu drag BZN – Blue Eyes, care îmi amintește de participarea mea în 1983 la concursul „Muncă, tinerețe, frumusețe”. Am câștigat atunci doar locul al III-lea pe țară, dar această melodie mi-a fost dedicată mie, la petrecerea de după concurs, pentru ochii mei „frumoși” albaștri. Eram pe atunci, se spunea, foarte frumoasă, dar nu mi-a adus prea multe avantaje acest fapt. Poate mai degrabă daune…

-Sunteți la ceas aniversar. Ce ați pregătit cu această ocazie?

-Pentru aniversarea zilei mele de naștere mi-am făcut singură un cadou, compunând doua cântece noi și „de suflet”. Sunt cântece izvorâte din inima și sufletul meu și sper ca ele să rezoneze cu iubitorii artei mele muzicale. „Cântec testament” și „Nu te-ncrede-n nimenea” se numesc și le voi cânta în premieră la ETNO Tv, chiar în seara de 5 iulie, de ziua mea. Deci așa voi sărbători: împreună cu elevii si câțiva invitați ai mei. De la sine înțeles că alături de noi se va afla si domnul Primar Costel Popa, care însoțește grupul și ne sprijină la toate evenimentele. Îi invit, de asemenea, să urmărească emisiunea, pe toți cei care mă îndrăgesc.

-Și un gând de final…

-Îmi doresc sănătate, mie si tuturor celor dragi, îmi doresc să mă pot bucura de copii și nepoți, îmi doresc să mai pot să compun cântece, îmi doresc un spectacol aniversar la finalul carierei mele, îmi doresc să lansez o carte despre mine și tot ce am realizat eu în viața aceasta. Doresc pace și liniște în țara noastră și pe toată planeta!