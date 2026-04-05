Băcăuanca Sofia Dănilă, finalista turneului internațional de la București

O nouă confirmare din partea tenismenei băcăuane Ana Sofia Dănilă. O confirmare la nivel înalt. Sportiva antrenată de Ovidiu Ciulină la ACS Moldosport a fost una din protagonistele turneului internațional ArcPo Trophy Under 14, din cadrul Tennis Europe Junior Tour, derulat săptămâna aceasta la Centrul Național de Tenis din București.

La simplu feminin, Sofia, care a avut statutul de favotiră 6, nu a cedat decât în finală de duminică. Și acolo la mare luptă cu ucraineanca Eva Girnyk. Învinsă în primul set cu 6-2, băcăuanca a restabilit egalitatea la general după o victorie cu 6-3 în actul secund, pentru ca în decisiv, deși a condus cu 4-2, să piardă cu 6-4. Până în finală, însă, Sofia Dănilă a avut un parcurs fără greșeală.

A trecut în primul tur cu 6-3, 6-1 de Ilinca Andreea Marinescu Nețoiu, a spulberat-o apoi cu 6-0, 6-1 pe turcoaica Su Mandaci în turul al doilea, pentru ca în sferturile de finală să dea recital, învingând-o, în doar 45 de minute, cu 6-0, 6-2 pe favorita numărul 1, Katarina Petre. În semifinale, Sofia s-a impus cu 6-3, 6-3 contra Mariei Ordeanu, cea în fața căreia pierduse, la mijlocul lui februarie, cu 1-6, 0-6.

„A fost o adevărată sete de revanșă pentru Sofia la capătul unui meci greu, în care s-a lovit puternic mingea”, a punctat antrenorul Moldosport, Ovidiu Ciulină. Și la dublu, acolo unde Ana Sofia Dănilă a făcut pereche cu colega sa de club, Anastasia Găbureanu, Moldosport Bacău s-a ținut bine. Cele două băcăuance au ajuns până în semifinale, după 7-6(5), 6-2 în meciul cu Maia Ioana Munteanu/ Katya Repetto și 6-4, 6-4 în „sfertul” cu Anastasia Grigore/ Ingrid Maria Gușă.

În semi a bătut însă din nou serios crivățul dinspre Ucraina, Sofia și Anastasia fiind învinse de favoritele 1, aceeași Yeva Girnyk și Sofia Tryboi, cu scorul de 6-2, 6-3. „Sunt foarte mulțumit de cum ne-am prezentat la acest turneu puternic, atât ca joc, cât și ca rezultate. Această evoluție ne dă încredere pentru viitor”, a concluzionat antrenorul băcăuan Ovidiu Ciulină.