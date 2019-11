La începutul acestei luni, la Stuttgart, Germania, s-a desfășurat Campionatul Mondial de Karate Tradițional Fudokan unde au participat peste 2000 de sportivi din peste 40 de țări care s-au întrecut pe mai multe categorii de vârstă, de la copii până la veterani. România a participat cu o delegație de 60 de sportivi din care au făcut parte și Giorgică Spulber de la CS Omonzuru (în limba japoneză înseamnă „onoare”-n.r.), la categoria copii 12-13 unde a obținut două locuri II ani, și Andrei Prențu de la CS Inițio, un loc I și un loc II la copii.

Din delegația României a făcut parte și băcăuanul Dănuț Șmalbergher care este antrenorul federal al lotului de seniori al României, și care a participat în competiție la kumite individual, kata individual și Fuku-go la categoria de vârstă veterani, 50-54 de ani. „N-am fost eu în cea mai bună formă, dar am luat locul I la Fuku-go, locul III la kata”, a declarat plin de modestie Dănuț Șmalbergher care a precizat că este important să participi. Șmalberger a fost la mondialul de la Stuttgart și în calitate de arbitru pentru că deține o licență de arbitru internațional.

„A fost o competiție foarte bună, cu sportivi foarte buni. Am putea spune că mișcarea artelor marțiale, a karate-ului pe România este văzută și ridicată foarte bine din punct de vedere al performanței. Chiar dacă sunt mai multe federații, cu regulamente diferite, în principiu ideea este aceeași. Competițiile sunt foarte frumoase iar sportivii sunt foarte bine pregătiți. Karate-ul românesc este la vârf și este bine văzut și urmărit de mulți din Europa și din lume”, a povestit Dănuț Șmalbergher.

Acesta a fost arbitru de centru la multe din meciurile de la Campionatul Mondial de Karate Tradițional Fudokan, dar care nu a dat prea multe detalii despre titlul de „campion mondial” cucerit.

Șmal din Bacău

Cu foarte mult timp în urmă, pe vremea comunismului, mulți băcăuani pasionați mai mult de filmele de karate cu Bruce-Lee de la video au auzit la un moment dat de karatistul Șmal. Evident, mulți erau cei care credeau că dacă ești karatist, ești și bătăuș. L-am rugat pe Dănuț Șmalbergher să evoce acele vremuri. „Karate-ul nu este bătaie, nu este un exercițiu fizic, ci este un concept care te învață ce înseamnă să fii corect, cinstit, loial, prietenos, a nu fi agresiv. Karate-ul este un mod de viață. Te formează ca om”, a precizat din start Dănuț Șmalbergher, care înainte de toate a practicat patru ani box de performanță de la vârsta de 14 ani. Apoi, un prieten, Duduț, l-a dus la sala primului său maestru, George Dragomir. Au urmat ani cu rezultate sportive remarcabile, în prezent Șmalbergher având centura neagră 6 Dan. „A fost o perioadă în care am întrerupt total activitatea sportivă și am revenit după moartea senseiului nostru Dan Stuparu (28.04.2013-n.r.), considerând că e cazul să reîncep pentru a duce mai departe mișcarea. Am constat că a fost mare păcat că am întrerupt activitatea, dar acum sunt foarte bine”, a precizat Dănuț Șmalbergher.

De câteva luni, Dănuț Șmalbergher a constituit clubul său de karate în Bacău, CS Omonzuru, la care deocamdată îl pregătește pe Giorgică Spulber. Am încercat să aflăm și trendul spre care tinde Șmalbergher, răspunsul fiind unul, poate, neașteptat:

„În karate nu există țintă. În karate este un drum pe care tot timpul urci și cu cât înțelegi mai mult cu atât ți se deschid noi orizonturi.”

În final, Dănuț Șmalbergher a subliniat că artele marțiale sunt o formă de mișcare de masă foarte mare în România și a ținut să-i felicite pe toți instructorii și antrenorii care se străduiesc să țină copiii în sală, să facă mișcare, pentru că acest lucru nu face decât bine. Cuvintele de laudă au fost și la adresa părinților care își susțin copiii din toate punctele de vedere, care au înțeles că această formă de mișcare este o activitate complexă, fizică și psihică, care aduce și implică echilibru, coordonare și aduce numai avantaje pentru o creștere armonioasă.