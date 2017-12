Un băcăuan a fost condamnat pentru complicitate la fraudă informatică în formă continuată, într-un dosar în care un neamţ a fost înşelat cu 54.300 euro. În mai 2009, inculpatul I.A., din Oneşti (Bacău), a deschis un cont la o bancă din Slovacia. Contul bancar, spun procurorii, ar fi fost deschis la cererea unei persoane rămasă deocamdată neidentificată (autorul fraudei informatice). Scopul era acela ca, pe baza anunţurilor fictive de mică publicitate publicate pe site-ul www.mobile.de, prin care erau oferite spre vânzare autoturisme la preţuri foarte avantajoase, să se obţină sume de bani de la victime prin înşelarea acestora. “În schimbul acceptării deschiderii contului bancar şi înmânării documentelor aferente către autorul fraudelor informatice, suspectul I.A. a primit de la acesta suma de 3.000 euro”, spun anchetatorii. Două luni mai târziu, un cetăţean german (decedat în 2012) a fost interesat de un anunţ postat pe site cu privire la vânzarea unui autoturism Ferrari, model 360 Spider Cabrio Roadster. Autoturismul era prezentat ca fiind “second hand” şi avea un preţ atractiv de 53.300 euro plus 1.000 euro cheltuieli de transport. “Persoana vătămată, atrasă de preţul relativ mic în comparaţie cu valoarea reală de piaţă a unui autoturism de acest gen, a purtat discuţii prin intermediul poştei electronice cu «dealer-ul» de firmă care s-a prezentat sub numele de «Matt Garner». Negocierile părţilor presupuneau că, după achitarea preţului integral de achiziţie într-un presupus cont bancar de garanţie, autoturismul trebuia să fie transportat cu vaporul în localitatea Bremenhaven pentru a putea fi inspectat de către cumpărător. În cazul în care, cu prilejul inspectării, se constata faptul că autoturismul nu corespunde, cumpărătorul şi-ar fi primit banii înapoi din contul de garanţie, iar transportul înapoi cu vaporul ar fi fost preluat de către dealer-ul auto. În cazul în care autoturismul corespundea descrierii, cumpărătorul trimitea acordul pentru expedierea banilor din contul de garanţie către dealer, iar apoi ar fi primit actele pentru vamă”, explică procurorii. Condiţiile aparent avantajoase l-au păcălit pe neamţ care a acceptat să cumpere maşina la preţul de 54.300 euro. “Cele două transferuri din străinătate (50.000 şi 4.300 euro) au fost efectuate de către persoana vătămată în data de 20.07.2009. (…) După aproape 2 luni de la momentul virării banilor în cont, nu s-a efectuat nicio livrare a autoturismului, astfel că persoana vătămată a cerut să îi fie returnată suma din contul de garanţie. Pretinsul vânzător «Matt Garner» nu a mai răspuns nici la email-uri, nici la apelurile telefonice şi nici la fax-uri. Persoana vătămată a depus plângere penală la autorităţile germane în data de 10.03.2010, iar în 2013 a fost dispusă preluarea urmăririi penale de la autorităţile judiciare germane”, se mai precizează în rechizitoriu. Prejudiciul total se ridică la 54.300 euro. Inculpatul I.A. a recunoscut faptele şi a decis să încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei prin care s-a stabilit o pedeapsă de 2 ani de închisoare, cu suspendare. Dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Vâlcea care a admis acordul în forma încheiată, însă decizia nu este definitivă. De asemenea, acţiunea civilă se va judeca separat. 6 SHARES Share Tweet

