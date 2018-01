Curtea de Apel Timişoara a dispus executarea unui mandat european de arestare emis de Procuratura Wiener Neustadt, Austria, pe numele unui băcăuan. Conform mandatului, R.G. este cercetat pentru 13 infracţiuni de furt, comise în Austria. Împreună cu alţi suspecţi, acesta ar fi sustras, în 2012, din locuinţele unor persoane sau de la firme, calculatoare, motorină, bani, bijuterii din aur, pachete de ţigări şi chei de maşini. Bărbatul a fost de acord să fie predat organelor judiciare din Austria şi chiar să execute pedeapsa în străinătate. Instanţa a prelungit măsura arestului dispusă prin mandat, pe o perioadă de 30 zile, în vederea predării băcăuanului către autorităţile judiciare din Austria. 0 SHARES Share Tweet

