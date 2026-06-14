Bacău vs Iași

Nu e competiție… dar când vezi florile de pe pietonala din Iași, e greu să nu observi diferența.
Culoare, viață și un aer de oraș care te invită la plimbare la fiecare pas.
Când o să avem și în Bacău o astfel de pietonală ?
Ps : mirosul florilor de tei completează perfect imaginea.
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