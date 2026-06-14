Bacăul vorbește

Bacău vs Iași

Deșteptarea

Nu e competiție… dar când vezi florile de pe pietonala din Iași, e greu să nu observi diferența.
Culoare, viață și un aer de oraș care te invită la plimbare la fiecare pas.

Când o să avem și în Bacău o astfel de pietonală ?

Ps : mirosul florilor de tei completează perfect imaginea.

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.

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