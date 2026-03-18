Bacău: Urmărire în trafic și accident cu trei răniți, provocat de un șofer fără permis

Un echipaj de poliție din cadrul Biroului Rutier Bacău a fost implicat, miercuri dimineață, într-o intervenție în trafic care s-a soldat cu un accident rutier și trei persoane rănite, după ce un conducător auto nu a oprit la semnalul regulamentar al agenților.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, în jurul orei 08:30, aceștia au efectuat semnal de oprire unui autoturism al cărui șofer nu ar fi acordat prioritate de trecere într-o intersecție cu sens giratoriu. Conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea.

Ulterior, pe un segment de drum îngust, unde circulația se desfășura pe un singur fir din cauza autovehiculelor parcate pe ambele sensuri, bărbatul ar fi pătruns fără a acorda prioritate și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un bărbat în vârstă de 57 de ani.

În urma impactului, cele două autovehicule au fost proiectate în alte două mașini staționate.

Accidentul s-a soldat cu rănirea a trei persoane: cei doi conducători auto și o pasageră. Niciunul dintre șoferi nu se afla sub influența alcoolului, conform testărilor efectuate la fața locului.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că bărbatul de 33 de ani, care nu a oprit la semnal, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.