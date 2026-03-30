Bacău: Un nou pod peste Bistrița, estimat la peste 700 milioane de lei, aprobat de Consiliul Județean

Consiliul Județean Bacău a aprobat, în ședința de luni, indicatorii tehnico-economici actualizați pentru construirea unui al doilea pod peste râul Bistrița, proiect de infrastructură care ar urma să lege municipiul Bacău de comuna Letea Veche și, ulterior, de autostrada A7.

Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 714,2 milioane de lei, iar durata de realizare este estimată la 36 de luni. Proiectul este derulat în parteneriat cu Primăria municipiului Bacău, care are rolul de lider de proiect și va organiza licitația pentru proiectare.

Potrivit reprezentanților administrației județene, Consiliul Județean va suporta o parte din costurile pentru serviciile de proiectare în faza de studiu de fezabilitate, precum și costurile pentru exproprierea terenurilor situate pe raza comunei Letea Veche. Studiul de fezabilitate pentru proiect a fost deja recepționat de Primăria Bacău la mijlocul lunii martie. Autoritățile urmează să identifice și sursele de finanțare pentru această investiție, considerată strategică pentru dezvoltarea zonei.

În cadrul aceleiași ședințe, aleșii județeni au aprobat atribuirea licențelor de transport pentru opt trasee județene, după rezilierea contractului cu operatorul Massaro. Decizia a fost luată în urma nerespectării obligațiilor contractuale de către operator, care nu ar fi asigurat curse regulate pe traseul Bacău – Medeleni – Ghilăvești.

Traseele vizate leagă municipiul Bacău de Horgești și Răcătăul de Jos, Parincea și Pâncești, Ungureni și Viforeni, Medeleni și Ghilăvești, Buhoci și Chetriș, Buhoci și Bijghir, Letea, Holt și Dragomirești. Transportul pe aceste rute va fi preluat, în asociere, de societățile Critrans, Steptrans, Kam, Alneda și Sog Trans SRL. Reatribuirea traseelor s-a făcut prin negociere, fără organizarea unei proceduri concurențiale de oferte.

Consilierii județeni au aprobat și actualizarea indicatorilor pentru proiectul Athletic Park, realizat în parteneriat cu Primăria Bacău și finanțat din fonduri europene. Valoarea totală a investiției este de 73 de milioane de lei, din care aproximativ 69 de milioane de lei vor fi decontate din fonduri europene, urmând să revină în bugetele celor două instituții.

La finalul ședinței a fost prezentată și o informare privind procedura de licitație pentru achiziția Casei Dr. Pătrășcanu, situată pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Bacău, imobil pentru care atât Consiliul Județean, cât și Primăria Bacău și-au exercitat dreptul de preempțiune.

La prima licitație s-au prezentat cinci ofertanți, iar prețul a crescut de la 2,2 milioane de lei la 3,8 milioane de lei, fără TVA. În prezent, în clădire există trei contracte de închiriere valabile până în anul 2035, ceea ce ridică problema utilizării imobilului în cazul achiziției. Autoritățile locale au la dispoziție 30 de zile pentru a decide dacă își exercită dreptul de preempțiune, după analiza documentelor suplimentare ce urmează să fie primite.