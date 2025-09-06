Bacău: Ultimul spectacol de cinema în aer liber al sezonului

Primăria Municipiului Bacău invită publicul la ultimul spectacol de cinema în aer liber din acest sezon, care va avea loc sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20.00, în Parcul Catedralei.

Pe ecranul instalat în aer liber va rula „Minecraft – The Movie”, iar accesul spectatorilor este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Inspirat din celebrul joc video care a cucerit milioane de fani în întreaga lume, filmul „Minecraft – The Movie” aduce pe marele ecran o aventură spectaculoasă, în care personaje curajoase explorează lumi fantastice, construiesc alianțe neașteptate și înfruntă pericole pentru a-și salva universul cubic.

Producția combină umorul, acțiunea și imaginația, fiind potrivită atât pentru copii, cât și pentru întreaga familie.