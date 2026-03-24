Bacău: Taxele și impozitele locale pot fi plătite la peste 80 de stații SelfPay din oraș

Locuitorii municipiului Bacău își pot achita taxele și impozitele locale rapid și fără a mai merge la ghișeele primăriei, utilizând stațiile de plată SelfPay amplasate în supermarketuri, magazine, benzinării și alte locații din cartierele orașului.

Potrivit informațiilor transmise de administrația locală, sistemul permite efectuarea plăților în câțiva pași simpli: utilizatorul selectează serviciul dorit la aparat, introduce datele necesare și finalizează plata pe loc.

Pe lângă plata taxelor și impozitelor către bugetul local al municipiului Bacău, la stațiile SelfPay sunt disponibile aproximativ 300 de servicii din domenii diverse. Printre acestea se numără plata facturilor de utilități, reîncărcarea electronică a cartelelor de telefon mobil, plata ratelor, achitarea taxelor pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau a pașaportului, plata rovinietei, a poliței obligatorii pentru locuințe (PAD) ori cumpărarea de bilete LOTO.

O alternativă digitală este aplicația mobilă SelfPay Now, care permite plata taxelor și impozitelor fără deplasare la ghișeu. Utilizatorii își pot crea un cont și pot efectua plăți de oriunde, fie de acasă, de la serviciu sau din deplasare. Aplicația poate fi descărcată gratuit din Google Play, App Store și AppGallery.

În municipiul Bacău funcționează peste 80 de stații SelfPay, amplasate în locații precum supermarketuri, magazine de proximitate, benzinării sau centre comerciale, inclusiv în puncte aparținând unor rețele precum Profi, Mega Image, Carrefour, Penny, Lidl, Kaufland, Dedeman, Selgros și altele. De asemenea, stații de plată sunt disponibile și în sediile unor servicii ale Primăriei Bacău.

Autoritățile locale recomandă această metodă de plată pentru reducerea timpului petrecut la ghișee și pentru facilitarea accesului rapid la servicii administrative.