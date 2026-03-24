Bacău: Spitalul TBC a fost modernizat cu fonduri europene; noi investiții sunt anunțate

Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) din Bacău a fost modernizat printr-un proiect realizat cu fonduri europene, investiția vizând atât infrastructura medicală, cât și dotarea cu echipamente moderne de diagnostic, a anunțat primarul municipiului, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Potrivit edilului, lucrările au vizat modernizarea clădirii ambulatoriului, precum și achiziția unor echipamente medicale esențiale pentru diagnosticarea pacienților. Printre dotările introduse se numără un computer tomograf nou, aparatură radiologică și sisteme moderne de diagnostic.

„Am investit în clădirea ambulatoriului, dar și în dotări absolut necesare pentru un diagnostic corect: un computer tomograf nou, aparatură radiologică și sisteme moderne de diagnostic”, a transmis primarul într-o postare publică.

Autoritățile locale susțin că modernizarea contribuie la îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și personalul medical, dar și la creșterea calității serviciilor oferite în cadrul unității sanitare.

Edilul a precizat că investițiile în unitatea medicală vor continua, urmând să fie implementat un nou proiect de dezvoltare.

În urma modernizării, Spitalul TBC din Bacău își consolidează rolul în rețeaua medicală a județului și devine tot mai căutat de pacienți, potrivit administrației locale, care subliniază că astfel de proiecte urmăresc creșterea încrederii comunității în sistemul medical și îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de calitate.