Bacău: Șoferii riscă suspendarea permisului pentru neplata amenzilor. Primăria recomandă achitarea urgentă a sancțiunilor

Primăria municipiului Bacău a emis un anunț de interes public prin care îi informează pe conducătorii auto despre noile prevederi legislative ce pot duce la suspendarea permisului de conducere în cazul neplății amenzilor rutiere.

Potrivit instituției, modificările introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 7 din 24 februarie 2026 urmează să intre în vigoare în termen de șase luni și prevăd măsuri mai stricte pentru recuperarea amenzilor contravenționale. În acest context, autoritățile locale recomandă șoferilor cu domiciliul în municipiul Bacău să își achite din timp sancțiunile primite, indiferent de localitatea în care au fost aplicate, pentru a evita suspendarea dreptului de a conduce.

Reprezentanții primăriei precizează că, pentru o procesare corectă și rapidă, plățile trebuie efectuate, cu prioritate, în contul Municipiului Bacău. Achitarea amenzilor se poate face în numerar la ghișeele primăriei sau la oficiile poștale din municipiu, online prin platforma ghișeul.ro sau prin rețeaua SelfPay, precum și prin ordin de plată în contul deschis la Trezoreria municipiului Bacău.

Autoritățile atrag atenția că, în situația în care plata este efectuată de o altă persoană decât contravenientul, este obligatorie menționarea numelui complet al acestuia, a codului numeric personal și a seriei și numărului procesului-verbal de contravenție. În lipsa acestor date, plata nu va putea fi corect atribuită.

Primăria subliniază că respectarea acestor recomandări este esențială pentru evitarea eventualelor sancțiuni suplimentare și a suspendării permisului de conducere.