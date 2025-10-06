Bacăul sărbătorește 617 de ani de la prima atestare documentară

Într-o zi de 6 octombrie 1408, domnitorul Alexandru cel Bun semna un privilegiu comercial ce avea să rămână pentru veacuri drept prima atestare documentară a orașului Bacău. În acele vremuri, Moldova se afla sub domnia unuia dintre cei mai înțelepți conducători ai săi, un lider preocupat de prosperitatea țării și de legăturile sale comerciale cu regatele vecine.

Documentul semnat de Alexandru cel Bun nu vorbea doar despre bani sau taxe vamale, ci despre un oraș care devenea treptat un nod important al comerțului din nord-estul Europei. Prin privilegiul acordat negustorilor din Liov — oraș cunoscut astăzi ca Lviv, în Ucraina — domnitorul le scutea sau le reducea taxele la tranzitul mărfurilor prin Moldova, incluzând vama de la Bacău. În același timp, erau menționate și alte puncte vamale strategice, precum Suceava, Tighina sau Cetatea Albă, semn că Moldova își consolidase deja un sistem administrativ și comercial bine organizat.

Bacăul nu era doar un punct pe hartă; era o așezare cu reședință domnească, un loc unde drumurile comerciale se întâlneau, unde meșteșugarii își vindeau produsele, iar negustorii aduceau din depărtări mătase, mirodenii sau obiecte de uz casnic. Vama sa nu era doar un loc de colectare a taxelor, ci și o mărturie a rolului său strategic și economico-social.

Privilegiul comercial din 1408 nu doar că ne-a lăsat dovada existenței Bacăului, ci și un portret al unei comunități vii, în plină mișcare, conectată la lumea largă prin schimburi și relații comerciale. Chiar dacă urmele locuirii în zonă sunt mai vechi, acest act al domnitorului Alexandru cel Bun marchează începutul istoriei scrise a orașului.

Astfel, în fiecare an, 6 octombrie rămâne un reper pentru bacăuani: ziua în care orașul lor apare în documente, dar și ziua în care Bacăul își revendică locul său de seamă în istoria Moldovei, ca centru comercial, strategic și cultural. Povestea acestui oraș începe cu negustorii lioveni, cu drumurile ce șerpuiau printre dealuri și văi și cu oameni care, acum peste 600 de ani, au făcut ca Bacăul să fie mai mult decât o așezare — să fie un oraș în adevăratul sens al cuvântului.