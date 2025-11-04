Bacău: Salariul mediu brut în august 2025, sub media națională și în scădere față de iulie și august 2024

În luna august 2025, câștigul salarial mediu brut în județul Bacău a fost de 8.133 lei/persoană, înregistrând un nivel cu 869 lei mai mic decât media națională (-9,7%). Salariile medii brute cele mai mari față de media județului s-au înregistrat în sectoarele „agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură și pescuit” și „servicii”, în timp ce „industrie și construcții” au rămas sub media județeană.

Comparativ cu luna iulie 2025, câștigul salarial mediu brut în județul Bacău a înregistrat o scădere de 5,9% în termeni reali, iar față de august 2024, scăderea a fost de 3,6% în prețuri comparabile.

La nivel net, salariul mediu în județul Bacău a fost de 4.863 lei/persoană, cu 524 lei mai mic decât media națională (-9,7%). Structura pe sectoare este similară: cele mai mari salarii nete s-au înregistrat în agricultură și servicii, iar sub media județeană rămân industrie și construcții.

Față de iulie 2025, salariul mediu net a scăzut cu 6,2% în termeni reali, iar față de august 2024, scăderea a fost de 7,0%.

Economiștii atrag atenția că aceste evoluții reflectă atât presiuni inflaționiste, cât și diferențe structurale în activitățile economice locale, care afectează salariile comparativ cu media națională.