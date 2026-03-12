Bacău: Procedura de atribuire a locurilor de parcare din lotul Martir Horia 1 a fost anulată; dosarele depuse vor fi returnate

Primăria Municipiului Bacău a anunțat anularea sesiunii de atribuire a locurilor de parcare de reședință pentru lotul de parcări Martir Horia 1 și reluarea ulterioară a procedurii.

Potrivit unui anunț transmis de municipalitate, procedura va fi reluată atât pentru persoanele cu handicap, cât și pentru ceilalți solicitanți. În consecință, toate dosarele depuse până la data de 12 martie 2026 inclusiv vor fi returnate persoanelor care le-au depus.

Cetățenii sunt invitați să își ridice documentele, în termen de zece zile, de la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăria Municipiului Bacău, situat pe strada Nicolae Titulescu nr. 3, pe bază de proces-verbal. Documentele vor trebui redepuse după publicarea unui nou anunț privind reluarea procedurii de atribuire.

Măsura îi vizează pe locatarii din imobilele aflate pe mai multe străzi din zonă, respectiv: strada Mioriței (blocurile 13 și 15), strada Martir Horia (blocurile 15, 17, 17A și 19), strada Martir Cloșca (blocurile 2, 4, 6 și 8A) și strada Ardealului (blocul 8).

Reprezentanții municipalității și-au cerut scuze pentru neplăcerile create și au precizat că detaliile privind reluarea procedurii de atribuire a locurilor de parcare din acest lot vor fi anunțate în perioada următoare.