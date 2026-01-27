Bacău: Primarul a vizitat adăposturile anti-aeriene

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a declarat că administrația locală tratează cu maximă responsabilitate întreținerea și modernizarea adăposturilor de protecție civilă din oraș, subliniind importanța pregătirii pentru situații de urgență, chiar dacă speranța este ca acestea să nu fie niciodată necesare.

În prezent, în Bacău există 117 adăposturi de protecție civilă, spații special amenajate pentru refugiere temporară în caz de ostilități militare, atacuri aeriene sau alte situații de urgență. Conform legislației în vigoare, autoritățile locale au obligația de a le întreține și de a se asigura că sunt funcționale.

„Adăposturile de protecție civilă sunt acele investiții pe care le facem cu speranța că nu vom avea nevoie de ele, dar este esențial să fim pregătiți”, a transmis primarul.

În ultimii patru ani, Primăria a demarat un proces susținut de igienizare și degajare a acestor spații, multe dintre ele fiind transformate, de-a lungul timpului, în depozite improvizate. Au fost eliminate gunoaie, obiecte personale, pereți construiți ilegal și alte compartimentări neconforme.

Edilul a prezentat și exemple concrete privind starea adăposturilor: pe strada Bicaz se regăsește situația tipică a majorității acestora, pe strada Letea – rezultatul unor intervenții minime realizate cu fonduri reduse, iar pe strada Făgăraș – modelul de adăpost complet funcțional, dotat cu instalație de filtrare a aerului, surse de energie, gură de evacuare și zonă tampon.

Primarul a precizat că sunt necesare investiții suplimentare pentru a aduce cât mai multe adăposturi la standarde optime și că fondurile colectate din taxa de protecție civilă vor permite continuarea, într-un ritm mai alert, a lucrărilor de dotare, amenajare și întreținere.

„Adăposturile sunt gândite pentru o refugiere de scurtă durată, dar este bine să le avem pregătite pentru orice eventualitate”, a concluzionat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.