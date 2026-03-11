Bacău: Primăria pune în dezbatere publică interzicerea noilor autorizații pentru sălile de jocuri de noroc

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat că a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care Consiliul Local ar urma să interzică eliberarea de noi autorizații pentru sălile de jocuri de noroc și pariuri din oraș.

Potrivit edilului, proiectul poate fi consultat pe site-ul Primăriei Bacău, unde sunt explicate etapele procedurii și modul în care va fi implementată măsura.

„Consiliul Local, dacă va fi de acord cu propunerea mea, va interzice emiterea și prelungirea autorizațiilor locale pentru aceste activități”, a transmis primarul.

Stanciu-Viziteu a precizat că sălile de jocuri nu vor fi închise imediat, deoarece legislația națională prevede că acestea își încetează activitatea doar după expirarea licențelor și autorizațiilor de exploatare emise de Guvern, care au o valabilitate de un an. Astfel, în momentul în care aceste autorizații vor expira, ele nu vor mai putea fi reînnoite la nivel local.

Edilul a subliniat că dispariția acestor locații va avea loc treptat, pe măsură ce licențele își vor încheia perioada de valabilitate, ceea ce ar oferi timp angajaților să își găsească alte locuri de muncă, iar proprietarilor de spații să identifice alți chiriași.

În prezent, în municipiul Bacău există peste 200 de locații fizice pentru jocuri de noroc sau pariuri și peste 800 de aparate tip „păcănele”, fiecare funcționând în baza unor autorizații individuale.

Conform estimărilor prezentate de primar, autorizațiile expiră eșalonat pe parcursul anului:

27 de locații în aprilie;

56 în mai;

142 în iunie;

21 în iulie;

32 în august;

56 în septembrie;

23 în octombrie;

71 în noiembrie;

18 în decembrie, restul urmând să expire începând din ianuarie 2027.

Primarul estimează că până în martie anul viitor toate locațiile fizice de jocuri de noroc din municipiu ar putea dispărea, dacă proiectul va fi aprobat.

O dezbatere publică pe această temă este programată pe 23 martie, de la ora 16:00, la Hub Orizont, unde administrația locală îi invită pe cetățeni să participe la discuții.