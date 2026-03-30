Bacău: Pompierii militari au evacuat apa dintr-o curte inundată pe strada Prelungirea Bradului

Pompierii militari din cadrul ISU Bacău au intervenit pentru evacuarea apei dintr-o curte inundată situată pe strada Prelungirea Bradului, în municipiul Bacău.

La locul solicitării au fost mobilizate o autospecială de intervenție de tip AMOP și o motopompă transportabilă (MPT), cu un echipaj format din patru militari.

Intervenția a avut ca scop evacuarea apei acumulate în curte, pompierii reușind să îndepărteze apa și să remedieze situația în condiții de siguranță. Nu au fost înregistrate victime.

