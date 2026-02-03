Bacău: Peste 550 de sancțiuni pentru viteză, aplicate în cadrul acțiunii ROADPOL – Speed

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au desfășurat, în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, acțiuni pe principalele artere rutiere din județ, în cadrul Planului de acțiune ROADPOL – Speed, derulat la nivel european pentru reducerea riscului rutier.

Activitățile au avut ca obiectiv creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație cauzate de viteza excesivă, una dintre principalele cauze ale producerii evenimentelor rutiere grave. Pe parcursul controalelor, polițiștii au purtat discuții cu participanții la trafic, atrăgând atenția asupra riscurilor generate de nerespectarea regimului legal de viteză și a consecințelor asupra siguranței proprii și a celorlalți participanți la trafic.

În urma acțiunilor desfășurate, au fost aplicate 557 de sancțiuni contravenționale pentru depășirea vitezei legale, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. De asemenea, polițiștii au reținut 36 de permise de conducere, în vederea suspendării dreptului de a conduce, pentru depășirea limitelor maxime de viteză admise.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău reamintește conducătorilor auto că respectarea limitelor legale de viteză este esențială pentru siguranța rutieră și pentru prevenirea accidentelor de circulație, subliniind că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.