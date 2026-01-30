Bacău: Peste 300 de cazuri noi de gripă, raportate într-o singură săptămână

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău a anunțat că, în perioada 19–25 ianuarie 2026, la nivelul județului au fost înregistrate 326 de cazuri noi de gripă, potrivit datelor transmise de unitățile medicale.

Conform comunicatului DSP, de la începutul sezonului gripal și până în prezent, în județul Bacău s-au raportat 2.035 de cazuri de gripă, cele mai multe fiind înregistrate în rândul copiilor și adulților tineri. Distribuția pe grupe de vârstă arată că 608 cazuri au fost raportate la persoane cu vârste între 5 și 14 ani, urmate de grupa 2–4 ani, cu 446 de cazuri, și grupa 0–1 an, cu 316 cazuri.

În aceeași perioadă de raportare, au fost înregistrate 2.834 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 47 au necesitat internare. De asemenea, DSP Bacău a raportat 359 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, cu 98 de pacienți internați, fără a fi înregistrate decese asociate.

Autoritățile sanitare precizează că, începând cu data de 1 septembrie 2025, în județul Bacău au fost vaccinate antigripal 36.698 de persoane, vaccinul fiind eliberat prin farmacii, pe bază de prescripție medicală, conform legislației în vigoare.

DSP Bacău recomandă populației respectarea măsurilor de prevenție, prezentarea la medic la apariția simptomelor respiratorii și continuarea vaccinării antigripale, în special în rândul persoanelor vulnerabile.