Bacău, oraș înfloritor

Pentru asta există taxele și impozitele locale.

După ce s-a aplicat cota maximă de creștere a impozitelor pe proprietăți, primarul și consilierii locali au găsit de cuviință să adauge și taxa pentru protecția (lor) civilă? Asta înseamnă că impozitarea la nivel local depășește cota maximă de impozitare stabilită de guvern.

Acceptând aceasta, ce poate urma? Taxa pentru vopsirea stâlpilor de semafoare, or’ fi vreo 370 funcționali și nefuncționali; taxa pentru marcarea trecerilor de pietoni în zonele școlare; taxa pentru dobânzile creditelor făcute de primărie; taxa pentru gazonul din parcuri; taxa pentru udarea florilor, și altele. Astfel Bacăul devine oraș înfloritor.

O veste bună doctorul mi-a dat: mai am o lună, dar cum o să rămână cu cei ce stau cu degetu-n gură?

M. Diacon

