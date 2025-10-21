Bacău: O fată de 13 ani a fost dată dispărută. Polițiștii cer ajutorul populației

O fată de 13 ani din municipiul Bacău a fost dată dispărută în cursul zilei de marți, 21 octombrie 2025, după ce a plecat de acasă și nu a mai ajuns la școală. Părinții, îngrijorați că minora nu s-a mai întors, au anunțat imediat dispariția la poliție.

Polițiștii băcăuani au demarat de urgență verificări și căutări în vederea găsirii copilei.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, minora dispărută se numește Pitica Sophia Maria, are 13 ani, o înălțime de 165 cm, greutate de aproximativ 50 kg, păr roșcat și ochi căprui.

La momentul plecării de la domiciliu, fata era îmbrăcată cu blugi albaștri, o geacă crem, adidași albi și avea asupra ei un ghiozdan verde.

Polițiștii fac apel către toți cei care pot oferi informații despre locul unde s-ar putea afla Pitica Sophia Maria să contacteze de urgență numărul unic 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție.

Orice detaliu poate fi esențial pentru găsirea minorei în siguranță.