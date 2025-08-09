Bacău: Noi semafoare puse în funcțiune în mai multe zone ale orașului

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat că noile semafoare instalate în oraș sunt puse treptat în funcțiune, înlocuind instalațiile vechi în unele intersecții și introducând pentru prima dată semaforizarea în altele.

Printre punctele în care s-au realizat primele activări se numără zona FNC, intersecția străzii Republicii cu strada Condorilor, intersecția Mărășești cu Pictor Ion Andreescu, precum și două treceri din zona Pieței Sud.

Edilul a atras atenția asupra necesității unei conduite prudente în trafic, mai ales în locurile unde până acum nu existau semafoare. De asemenea, pietonii sunt informați că noile instalații sunt dotate cu buton pentru traversare, care trebuie apăsat pentru a obține culoarea verde.

„Siguranța în trafic depinde de fiecare dintre noi. Respectând regulile și fiind atenți unii la alții, putem face ca Bacăul să fie un oraș mai sigur pentru toți”, a transmis primarul.