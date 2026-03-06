Bacău: Militarii Bazei 95 Aeriană au comemorat victimele accidentului aviatic din 7 martie 2013

Militarii Bazei 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu” au participat, joi, 6 martie, la o ceremonie de comemorare organizată la monumentul dedicat eroilor aerului căzuți la datorie, din localitatea Berești-Bistrița, județul Bacău.

Evenimentul a fost dedicat memoriei celor doi militari care și-au pierdut viața în accidentul aviatic produs la 7 martie 2013, când un elicopter Puma SOCAT aparținând Bazei 95 Aeriană executa o misiune de antrenament în apropierea comunei Berești-Bistrița.

În urma accidentului au decedat maistrul militar clasa a III-a Laurențiu Chiru, în vârstă de 33 de ani, mecanic de bord, și plutonierul Vasile Manolache, în vârstă de 37 de ani, sanitar militar. Vasile Manolache era căsătorit și avea un copil.

Ceremonia de comemorare a avut loc la monumentul ridicat în memoria militarilor căzuți la datorie, unde camarazii lor au adus un omagiu sacrificiului celor doi aviatori.

Reprezentanții Bazei 95 Aeriană au transmis că devotamentul și sacrificiul militarilor care și-au pierdut viața în timpul serviciului rămân un simbol al datoriei și al spiritului de camaraderie din cadrul Forțelor Aeriene Române.