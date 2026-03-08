Bacău: Lucrările de punere în siguranță a podului de la Narcisa, aproape finalizate; circulația sub pod va fi redeschisă în curând

Lucrările de punere în siguranță a podului de la Narcisa din municipiul Bacău sunt aproape de finalizare, iar circulația rutieră sub pod ar putea fi redeschisă în scurt timp, după montarea parapeților de beton, a anunțat primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Potrivit edilului, intervenția actuală reprezintă prima etapă a lucrărilor la infrastructura podului și a fost necesară pentru eliminarea unor riscuri generate de traficul intens din zonă.

„Lucrarea de punere în siguranță a podului de la Narcisa este aproape de finalizare. Imediat ce încheiem montarea parapeților de beton, redeschidem circulația sub pod și în acest fel o să mai decongestionăm traficul”, a transmis primarul municipiului Bacău.

Edilul a precizat că această etapă a fost una obligatorie pentru a elimina pericolul desprinderii unor elemente ale podului, în special al parapeților, problemă apărută din cauza circulației intense.

În paralel, autoritățile locale lucrează la actualizarea proiectului pentru reabilitarea integrală a podului.

„Pe măsură ce este gata actualizarea proiectului de reabilitare integrală al podului, o să anunț public și ce urmează. Punerea în siguranță a fost prima etapă, iar apoi urmează reabilitarea completă a podului Narcisa”, a mai declarat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Podul de la Narcisa reprezintă una dintre principalele legături rutiere din municipiul Bacău, iar lucrările de intervenție au fost realizate pentru a preveni deteriorări suplimentare și pentru a menține siguranța traficului în zonă.