Bacău: Jandarm aflat în timpul liber a intervenit pentru salvarea a două persoane implicate într-un accident rutier

Un subofițer din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a intervenit, joi, pentru sprijinirea a două persoane rănite ușor, după ce autoturismul în care se aflau a ieșit în afara părții carosabile.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții instituției, în data de 12 februarie, în jurul orei 11:30, plt. adj. șef Teletin Tudorel, aflat în timpul liber, a observat autoturismul avariat în timp ce se deplasa din direcția Răchitoasa.

În interiorul vehiculului se aflau două persoane care suferiseră leziuni ușoare și prezentau stări de panică. Subofițerul a intervenit pentru a le ajuta să iasă din autoturism și, având în vedere temperatura scăzută de afară, le-a invitat să rămână în mașina sa până la sosirea echipajelor medicale.

„Am observat autoturismul ieșit în afara părții carosabile și, pentru siguranța persoanelor implicate, le-am scos din vehicul și le-am rugat să rămână în mașina mea până la sosirea echipajelor medicale”, a declarat plt. adj. șef Teletin Tudorel.

Reprezentanții Inspectoratului au precizat că subofițerul a intervenit constant, de-a lungul timpului, în situații similare, punând pe primul loc siguranța persoanelor și acționând prompt și cu calm în circumstanțe dificile, contribuind astfel la evitarea unor consecințe mai grave.

Pentru activitatea sa profesională, acesta a fost distins de două ori cu Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, distincție care recompensează profesionalismul, responsabilitatea civică și devotamentul manifestate în exercitarea atribuțiilor de serviciu.