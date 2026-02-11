Bacău: Intervenție chirurgicală complexă realizată cu succes la un pacient de 87 de ani, la SJU

Compartimentul de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalul Județean de Urgență Bacău continuă să preia și să trateze unele dintre cele mai complexe cazuri medico-chirurgicale din regiune, la doar câțiva ani de la înființarea sa prin desprinderea de Secția Chirurgie Generală.

Recent, echipa medicală a compartimentului a realizat cu succes o intervenție chirurgicală dificilă la un pacient în vârstă de 87 de ani, din comuna Răchitoasa, adus de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe.

Potrivit dr. Manole Szasz Bogdan, medic coordonator al Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculară, pacientul a fost diagnosticat cu anevrism de aortă abdominală infrarenal, cu un diametru de 11 centimetri, pe fondul unor comorbidități severe – cardiopatie ischemică și valvulară, precum și stenoză aortică severă.

„Este un caz deosebit, având în vedere dimensiunea anevrismului și patologiile asociate. Riscul de deces era foarte mare în absența intervenției chirurgicale”, a explicat medicul coordonator.

După o pregătire riguroasă și informarea detaliată a pacientului cu privire la riscurile intraoperatorii și postoperatorii precoce, inclusiv riscul de deces, echipa medicală a efectuat o intervenție de patru ore și jumătate, constând în rezecția anevrismului și realizarea unui bypass aorto-biiliac.

Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, în pofida vârstei înaintate a pacientului, acesta fiind externat după zece zile, în condiții de siguranță.

Din echipa care a participat la intervenție au făcut parte dr. Manole Szasz Bogdan – medic coordonator, dr. Manole Ghenadie – medic specialist, dr. Mardare Oana Gabriela – medic primar ATI, precum și asistenta medicală Radu Aida.

Managerul unității medicale, Ec. Ion-Marius Savin, a subliniat importanța compartimentului pentru întreaga regiune a Moldovei.

„Compartimentul de Chirurgie Cardiovasculară al Spitalului Județean de Urgență Bacău este o structură medicală esențială pentru întreaga regiune a Moldovei, oferind șanse reale la viață pacienților cu patologii cardiovasculare severe. În afara Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, puține unități din România pot prelua astfel de cazuri complexe, iar faptul că aceste intervenții sunt realizate și la Bacău înseamnă acces rapid la tratament și timp câștigat pentru viață. Rezultatele echipei medicale confirmă importanța acestei secții, care reprezintă astăzi o resursă vitală pentru pacienți din întreaga Moldovă. Felicit echipa și o asigur de sprijinul deplin al conducerii spitalului”, a declarat managerul SJU Bacău.