Bacău: Incendiu la o anexă gospodărească de pe strada Neptun, fără victime

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău a intervenit ieri după-amiază pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească situată pe strada Neptun, din municipiul Bacău.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), echipajele acționând pentru localizarea și lichidarea focului, precum și pentru împiedicarea propagării acestuia la construcțiile învecinate.

În urma evenimentului au ars anexa gospodărească și lemne de foc depozitate la o proprietate învecinată, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Potrivit reprezentanților ISU, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.