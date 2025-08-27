Bacău: Furnizarea apei calde va fi sistată în mai multe zone între 1 și 25 septembrie

Thermoenergy Group S.A. Bacău anunță că, în perioada 1 – 25 septembrie 2025, va sista furnizarea apei calde de consum în zona deservită de CT 2 Miorița, pentru executarea unor lucrări de mentenanță planificate, conform programului aprobat pentru acest an.

Potrivit comunicatului transmis, vor fi afectați consumatorii care locuiesc pe următoarele străzi:

Str. 22 Decembrie, nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7

Str. Costache Negri, nr. 1, 3, 5, 6, 8, 10

Str. Iosif Cocea, nr. 3, 5, 8

Str. Logofăt Tăutu, nr. 4, 6, 8

Str. Mioriței, nr. 2, 4, 8, 10

Str. Ștefan cel Mare, nr. 5, 7

Conducerea societății transmite scuze pentru disconfortul creat și asigură că lucrările sunt necesare pentru buna funcționare a sistemului centralizat de termoficare.