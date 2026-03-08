Bacău: Flori și mesaje de apreciere oferite de polițiști, de Ziua Femeii

Polițiștii din Bacău au marcat Ziua Internațională a Femeii printr-un gest simbolic adresat doamnelor și domnișoarelor întâlnite în trafic. Aceștia le-au oferit flori și mesaje de apreciere, într-o acțiune menită să aducă un zâmbet și să transmită respectul față de femei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, polițiștii au fost prezenți în mai multe zone din județ, unde au oprit în mod simbolic autoturisme conduse de femei, oferindu-le câte o floare și urări de bine cu ocazia zilei de 8 Martie.

Gestul a fost gândit ca un semn de apreciere pentru rolul pe care femeile îl au în societate, fie că sunt mame, soții, colege sau prietene.

În același context, polițistele din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au primit, la rândul lor, flori din partea colegilor, într-un gest de recunoaștere a activității și implicării lor în misiunile zilnice.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au transmis, cu acest prilej, urări de sănătate, bucurii și împliniri tuturor femeilor.