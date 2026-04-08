Bacău: Eutanasieri în masă în adăpostul public? Proiectul Primăriei reaprinde disputa privind gestionarea câinilor fără stăpân

Un scenariu despre care s-a vorbit în repetate rânduri în ultimii ani începe să prindă contur la Bacău. Municipalitatea propune desființarea actualului serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Primăriei și delegarea activității către SSPM Bacău, iar în centrul controversei se află posibilitatea eutanasierii animalelor din adăpost.

Avertismentele au fost lansate încă de acum ceva timp de Dinu Pancescu, fostul șef al serviciului municipal pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Acesta susținea că administrația locală pregătește terenul pentru o externalizare a serviciului care ar putea duce, în final, la uciderea unui număr mare de animale din adăpost. La momentul respectiv, reprezentanții autorităților locale au respins acuzațiile, afirmând că fostul responsabil „face din țânțar armăsar”.

Acum, însă, municipalitatea a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care propune desființarea serviciului actual din cadrul Primăriei Bacău și concesionarea activității către SSPM Bacău pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire.

Transfer de personal și argumentul „eficientizării”

Potrivit proiectului, personalul care lucrează în prezent în cadrul serviciului municipal ar urma să fie transferat către noul operator.

Decizia a stârnit însă reacții puternice, mai ales în rândul voluntarilor și organizațiilor pentru protecția animalelor, care se tem că schimbarea de model administrativ va modifica radical modul în care sunt tratați câinii din adăpostul public.

Eutanasierea după 14 zile

Regulamentul propus ar permite eutanasierea câinilor nu doar din motive medicale, ci și în situația în care aceștia nu sunt revendicați, adoptați sau menținuți în adăpost după 14 zile de la capturare.

Pentru mulți dintre cei implicați în activitățile de voluntariat din adăpost, această prevedere ar putea deschide calea unor eutanasieri pe scară largă.

Costuri încă neclare

Deocamdată, proiectul nu precizează clar costurile pe care municipalitatea le-ar plăti pentru aceste proceduri. În trecut însă, în discuțiile publice s-a vehiculat suma de aproximativ 200 de euro pentru fiecare animal eutanasiat.

În condițiile în care în adăpostul public din Bacău se află peste 1.500 de câini, suma totală ar putea depăși 300.000 de euro dacă un număr mare de animale ar ajunge în această situație, fără a lua în calcul alte cheltuieli logistice și administrative.

În prezent, mulți dintre acești câini sunt hrăniți din donații.

Decizie cu impact major

Hotărârea Consiliului Local va stabili dacă actualul model – bazat în mare parte pe menținerea animalelor în viață și pe adopții – va fi înlocuit cu unul în care presiunea financiară și capacitatea adăpostului pot influența direct soarta câinilor capturați.

Dezbaterea publică privind proiectul va avea loc joi, 9 aprilie, de la ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” din Bacău.