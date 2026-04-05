Bacău, epicentrul artelor marțiale de contact: peste 250 de sportivi la Campionatul Național de Kickboxing Low Kick și Cupa României

Municipiul Bacău a devenit, sâmbătă, centrul artelor marțiale de contact din România, odată cu desfășurarea Campionatului Național de kickboxing – proba low kick și a Cupei României la tatami, competiții care au adunat la start peste 250 de sportivi proveniți de la 25 de cluburi din întreaga țară.

Evenimentul a debutat la ora 10:00, într-o atmosferă competitivă și spectaculoasă, confirmând interesul tot mai mare pentru sporturile de contact.

Deschiderea oficială a competiției a fost onorată de prezența Primarului Municipiului Bacău, alături de coordonatorul clubului organizator și de mai mulți invitați care au sprijinit desfășurarea evenimentului. Printre aceștia s-au numărat: Sergiu Sechelariu, Puiu Pascu, Ion Neculce (Azia Security), Alina Banu (Ambulanța Bacău), Sorin Hodoroabă (IPA Regiunea 2 Bacău), Oana Cojocaru și Adrian Gologan.

Sportivii CSM Bacău au obținut rezultate remarcabile în probele de ring, reușind să cucerească 7 medalii în cadrul Campionatului Național:

Cezar Matei Buzdugan – locul I

– locul I Sava Mihai Alexandru – locul I

– locul I Sava Nasin Bogdan – locul I

– locul I Glodeanu Marius – locul II

– locul II Varlan Elena – locul II

– locul II Ioniță Andi – locul III

– locul III Gheorghe Irimia – locul III

Performanțele au continuat și în cadrul Cupei României la tatami, unde sportivii băcăuani au obținut 30 de medalii: 8 medalii de aur, 12 de argint și 10 de bronz.

Prin aceste rezultate, CSM Bacău a câștigat Cupa României pentru a treia oară, confirmând valoarea sportivilor și a antrenorilor clubului, precum și tradiția orașului în domeniul artelor marțiale de contact.