Bacău: Două persoane arestate preventiv pentru trafic și consum de droguri

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău, au documentat activitatea infracțională a două persoane, un bărbat și o femeie, în vârstă de 43 și 48 de ani, cercetate pentru trafic și deținere de droguri, precum și pentru punerea la dispoziție a unei locuințe în vederea consumului ilicit de substanțe interzise.

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna martie 2025, cele două persoane ar fi constituit, împreună cu o altă persoană, o grupare infracțională organizată, având ca scop obținerea de beneficii materiale din comercializarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și droguri de mare risc.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada martie – noiembrie 2025, membrii grupării ar fi procurat, deținut, manipulat, intermediat și vândut direct, în municipiul Bacău, diferite cantități de substanțe interzise, printre care 5F-ADB, ADB-BUTINACA, MDMB-BUTINACA, MDMB-INACA și ADB-4en-PINACA, la prețuri cuprinse între 100 și 150 de lei.

De asemenea, din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2025, cei doi suspecți și-ar fi pus la dispoziție locuința pentru consumul de droguri.

Pe durata urmăririi penale, au fost indisponibilizate cantități de substanțe interzise tranzacționate de gruparea infracțională, iar în urma unei percheziții domiciliare au fost descoperite și ridicate 15 doze de substanță vegetală impregnată cu droguri de mare risc și produse psihoactive, precum și alte mijloace de probă.

La data de 27 ianuarie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea celor două persoane. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a dispus arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

Anchetatorii precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.