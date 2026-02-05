Bacău: controale ale polițiștilor rutieri la transportatorii de persoane în regim taxi

La data de 4 februarie, polițiștii din cadrul Biroul Rutier Bacău au desfășurat o acțiune pe raza municipiului, având ca obiectiv verificarea respectării legislației rutiere de către transportatorii de persoane în regim taxi.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 6.000 de lei. Dintre acestea, o sancțiune a fost aplicată pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor, două sancțiuni pentru neportul centurii de siguranță, iar una pentru utilizarea neregulamentară a telefonului mobil în timpul conducerii autovehiculului.

Totodată, polițiștii au dispus reținerea unui permis de conducere și a cinci certificate de înmatriculare, ca urmare a neregulilor constatate.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind creșterea gradului de siguranță rutieră și respectarea normelor legale în domeniul transportului public de persoane.