Bacău: Contract de 42,2 milioane lei pentru modernizarea Parcului Gherăiești, semnat de primărie

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru modernizarea Parcului Gherăiești, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Potrivit edilului, valoarea totală a proiectului se ridică la 42,2 milioane de lei, dintre care 21 de milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile obținute din surse europene. „Avem banii europeni asigurați pentru această investiție deosebit de importantă pentru orașul nostru”, a transmis primarul.

Proiectul vizează amenajarea Parcului Gherăiești pe o suprafață de 23 de hectare și include realizarea unei piste de alergare, a unei piste pentru bicicliști, alei pietonale, spații de picnic, zone pentru expoziții în aer liber, locuri de joacă și fitness, precum și o piațetă cu gradene înierbate. De asemenea, sunt prevăzute un parc de aventură, foișoare și un lac peisagistic.

Edilul a precizat că lucrările la acest obiectiv au început deja și a subliniat că implementarea proiectului a fost posibilă după reîntregirea suprafeței parcului, prin recuperarea unor terenuri care ajunseseră anterior în proprietate privată.

„Continuăm să atragem fonduri europene pentru dezvoltarea orașului și să închidem, rând pe rând, cu succes, aceste proiecte”, a mai declarat primarul Bacăului.