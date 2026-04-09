Bacău: Consiliul Local a aprobat cofinanțarea închiderii haldei de fosfogips Sofert

Consiliul Local Bacău a aprobat proiectul privind cofinanțarea lucrărilor de închidere și reabilitare a haldei de fosfogips Sofert, considerată una dintre cele mai importante probleme de mediu ale municipiului. Proiectul a fost susținut și votat favorabil de viceprimarul Dragoș Daniel Ștefan, care a subliniat importanța intervenției pentru sănătatea populației și protecția mediului.

Potrivit viceprimarului, situația depozitului de fosfogips nu mai poate fi ignorată, în condițiile în care studiile de specialitate indică efecte negative asupra solului și apei subterane, dar și riscul de poluare a râului Bistrița. „Contaminarea este reală și în extindere, iar sănătatea băcăuanilor poate fi pusă în pericol dacă nu sunt luate măsuri concrete”, a declarat acesta.

Proiectul prevede ca municipiul Bacău să contribuie cu până la 20% din valoarea investiției, în timp ce restul finanțării va fi asigurat de stat, prin Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu.

Viceprimarul Dragoș Daniel Ștefan a atras atenția că România se află deja în procedură de infringement din cauza situației acestui depozit, motiv pentru care autoritățile trebuie să accelereze demersurile pentru rezolvarea problemei.

Reprezentanții administrației locale susțin că realizarea lucrărilor de închidere și reabilitare a haldei Sofert reprezintă un pas important pentru reducerea riscurilor de mediu și pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Bacău.

În același timp, liderul PNL Bacău, Liviu Alexandru Miroșeanu, a criticat decizia de cofinanțare din bugetul local, susținând că responsabilitatea pentru ecologizarea haldei aparține în totalitate statului român.

„Ne dorim ecologizarea haldei de fosfogips. Este o problemă reală de mediu, un risc care planează de ani de zile asupra Bacăului și care trebuie rezolvat. Dar nu pe banii băcăuanilor”, a declarat Miroșeanu.

Potrivit acestuia, halda nu aparține municipiului Bacău și nu este în proprietatea comunității locale, ci se află în responsabilitatea statului român, prin instituțiile guvernamentale. Liderul liberal consideră că finanțarea lucrărilor ar trebui asigurată integral din fonduri guvernamentale.

Miroșeanu a avertizat că alocarea a aproximativ 15 milioane de euro din bugetul local pentru acest proiect ar putea afecta alte investiții ale municipiului și ar crea un precedent administrativ periculos, în care responsabilități ale statului sunt transferate către autoritățile locale.