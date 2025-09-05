Bacău: BAC-FEST 2025 – Festivalul Național „George Bacovia”

Biblioteca Județeană „Costache Sturdza”, instituție a Consiliului Județean Bacău, organizează, între 17 și 20 septembrie 2025, o nouă ediție a BAC-FEST – Festivalul Național „George Bacovia”, eveniment de tradiție care continuă manifestarea inițiată în 1971. Festivalul reunește, an de an, scriitori, critici, artiști și iubitori de literatură, confirmându-și statutul de reper cultural național.

Timp de patru zile, Bacăul va deveni centrul poeziei și al dialogului cultural, printr-un program divers: colocvii, conferințe, lansări de carte, lecturi publice, pictură murală, vernisaje, spectacole și Gala Premiilor Bac-Fest – momentul de vârf al festivalului, când vor fi acordate distincții importante: Premiul Național „George Bacovia”, Premiul pentru Carte de poezie, Premiul pentru Critica poeziei și Premiul pentru Debut poetic.

PROGRAMUL BAC-FEST 2025

📅 Miercuri, 17 septembrie

12.00-13.30 – Colocviile revistei „Ateneu”: Ateneu – o revistă centenară (moderator: Carmen Mihalache, Biblioteca Județeană „C. Sturdza”)

18.00-18.30 – Cărțile Bac-Fest: Ioana Pârvulescu – Aurul pisicii (prezintă Adrian Jicu) și Iuliana Miu – Mircea Nedelciu. Un personaj principal (prezintă Marius Manta), la Centrul de Cultură „George Apostu”

18.30-19.30 – Premiile revistei „Ateneu” (Centrul de Cultură „George Apostu”)

📅 Joi, 18 septembrie

10.00-11.30 – Podcast-urile Bac-Fest: Acasă la Bacovia (Damian Anfile), la Casa Memorială „George Bacovia”

12.00-13.30 – Dialogurile Bac-Fest: Despre cărți și lectură în era digitală (Damian Anfile și Adrian Jicu, Biblioteca Județeană „C. Sturdza”)

12.00-13.30 – Dezbaterile Bac-Fest: Viața lui Bacovia (Colegiul „Ferdinand”)

18.00-19.00 – Gala Premiilor Festivalului Național „George Bacovia” (Teatrul Municipal Bacovia)

19.00-20.00 – Muzica Bac-Fest: Ada Milea & Berti Barbera – Amintiri din copilărie. Sunet: Victor Panfilov (Teatrul Municipal Bacovia)

📅 Vineri, 19 septembrie

12.00-12.30 – Muzica Bac-Fest: recital folcloric Ansamblul Profesionist Busuiocul (Salina Târgu-Ocna)

12.30-14.00 – Salina cu poeți – moderator: Violeta Savu (Salina Târgu-Ocna)

17.00-17.30 – Murala Bac-Fest: Karskione – Solomon Marcus (Strada Libertății nr. 1, Camera de Comerț)

17.30-18.00 – Cărțile Bac-Fest: Cornel Simion Galben – Solomon Marcus (prezintă Adrian Jicu, Centrul de Cultură „George Apostu”)

18.00-18.30 – Vernisajele Bac-Fest: Portret Bacovia (coord. Victor Eugen Mihai – VEM, Centrul de Cultură „George Apostu”)

18.30-19.30 – Colocviul UZPR: Jurnalismul cultural în lumea globală (moderatori: Cornel Cepariu și Adrian Jicu, Centrul de Cultură „George Apostu”)

📅 Sâmbătă, 20 septembrie

10.00-14.00 – Via Bacovia Trail (Luizi Călugăra)

14.00-15.00 – Muzica Bac-Fest: Brothers of Rock (Biserica Luizi Călugăra)

NOMINALIZĂRI BAC-FEST 2025

🎖 Premiul Național „George Bacovia”

Radu Andriescu • Magda Cârneci • Nichita Danilov • Șerban Foarță • Ion Mureșan • Ovidiu Nimigean • Marta Petreu • Simona Popescu • Vasile Vlad

📖 Cartea de poezie

Rita Chirian – Medusa • Cristina Drăghici – Un râs ca un zgomot de sticle sparte • Emanuel Guralivu – În zori ca după un sfârșit de lume • Emanuela Ignatoiu-Sora – Și noi dansam în plase de lumină și ace • Ștefan Manasia – Sursele obscure • Florentin Popa – Sutta • Sorina Rîndașu – Regatul disfuncției • Alexandar Stoicovici – Habitat • Mihók Tamás – æs alienum

📚 Critica poeziei

Alexandru Buican – Viața lui Bacovia • Corina Croitoru – Fronturi interioare • Dana Pârvan – Pe cărările omenescului • Cosmin Perța – Studii despre poezie și moarte • Ion Pop – Lecturi din mers • Ion Simuț – Tudor Arghezi. Anii împotrivirii 1943-1953

🌱 Debut poetic

Dani Blanariu – Noaptea sunt viu • Iustin Butnariuc – Zâmbim, radiația nu s-a stins • Andrew Davidson-Novosivschei – Inimă leneșă • Flavia Dima – Ulaanbaatar • Alex Frandeș – Inimioară • Simona Sigartău – Singuri sub râsetele familiilor perfecte • Alina Țârcoman-Ochea – Nu doare când dormi

🎭 Momentul central

Premiile vor fi decernate pe 18 septembrie 2025, ora 18.00, la Teatrul Municipal Bacovia, în cadrul unei Gale care se va încheia cu spectacolul Amintiri din copilărie – recital extraordinar susținut de Ada Milea & Berti Barbera (sunet: Victor Panfilov).

👉 Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Organizatorii îi așteaptă pe toți iubitorii de literatură, muzică și artă la patru zile dedicate poeziei și spiritului bacovian.