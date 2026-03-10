Bacău: Au început lucrările de refacere a marcajelor rutiere în parcările publice și la instituții

Procesul de refacere și realizare a marcajelor rutiere în parcările publice din municipiul Bacău, precum și în cele aferente instituțiilor, a început în aceste zile, potrivit autorităților locale.

Lucrările vizează trasarea și reîmprospătarea liniilor de delimitare a locurilor de parcare, măsură care are ca scop o organizare mai eficientă a spațiului disponibil și creșterea siguranței participanților la trafic.

Reprezentanții administrației locale au anunțat că intervențiile vor continua în perioada următoare cu refacerea marcajelor pentru trecerile de pietoni. Această etapă este considerată esențială pentru îmbunătățirea vizibilității și pentru sporirea siguranței pietonilor, în special în zonele cu trafic intens.

Autoritățile precizează că toate lucrările sunt realizate în baza avizelor emise de Poliția Română, prin Serviciul Rutier, în conformitate cu reglementările privind siguranța circulației rutiere.

Potrivit municipalității, obiectivul acestor intervenții este crearea unui trafic mai ordonat și mai sigur pentru toți participanții la trafic.